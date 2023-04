Reggio Emilia-Brescia, Sakota: “Dare tutto quello che abbiamo per vincere”

Queste le parole di coach Dragan Sakota alla vigilia: “Siamo arrivati già da settimane ormai ad un punto della stagione dove ogni partita è di fondamentale importanza. Restano tre giornate al termine del campionato, affronteremo due gare in casa ed una in trasferta, tutte contro avversarie di spessore. Non sappiamo ancora quante vittorie ci serviranno per raggiungere la salvezza, ma di una cosa siamo certi: dobbiamo combattere, dare tutto quello che abbiamo per vincere. Dimentichiamoci della stanchezza, degli infortuni, di qualsiasi problematica e gettiamo sul parquet tutte le nostre energie, con grande rispetto dei nostri avversari ma senza alcuna paura. Brescia è una squadra con un organico profondo ed attrezzato per disputare il doppio impegno, inoltre ha vinto la Coppa Italia mostrando durante la manifestazione tutto il suo grande valore. Sono una squadra solida e di spiccato atletismo. Dobbiamo affrontarla con la consapevolezza che durante l’arco dei 40 minuti ci saranno momenti di difficoltà, che con compattezza ed unione dovremo essere in grado di superare, anche grazie al sostegno del nostro pubblico, che sono certo ci supporterà come ha sempre fatto, dandoci una spinta in più.

ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana