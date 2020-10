Reggio Emilia-Brindisi la sala stampa: le parole di Martino e Vitucci

Coach Martino : Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Brindisi perché in tutto l’arco dei 40 minuti, aldilà dello scarto finale, abbia meritato di vincere la partita, giocando con più energia che è stato l’aspetto che ha condizionato la nostra gara. Una partita che abbiamo affrontato come avremmo voluto, troppi errori ingenui, mi riferisco alle palle perse che hanno generato punti facili per Brindisi. E’ una sconfitta che non ci rende felici, però anche questo fa parte di un processo di crescita, però non abbiamo scuse dobbiamo tornare in palestra con l’intento di migliorare.

Coach Vitucci : Una vittoria meritata al termine di un incontro molto duro fisicamente contro un’ottima squadra dalla fascia di valori pari alla nostra. Abbiamo avuto il merito di opporre sempre le giuste soluzioni e contromisure nel corso della partita, soprattutto dal punto di vista difensivo. Questo è un ulteriore passo in avanti sulla nostra strada continuando a lavorare con grande disponibilità e applicazione da parte di tutti. Sono contento che i nostri ragazzi colgano la domenica i frutti del serio lavoro quotidiano e settimanale svolto in palestra“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi