Reggio Emilia-Brindisi, la sala stampa: le parole di Menetti e Vitucci

Coach Menetti : Credo che la squadra oggi abbia risposto su tutte le cose in cui ripartire, ovvero sulle cose che nelle 2 ultime settimane avevamo fatto molta fatica. La risposta è arrivata nell’energia, nel sacrificio in tutte quelle parti in cui costruire delle partite. E’ un’ottima notizia perché è da quello che abbiamo costruito un’ottima partita di pallacanestro, perché quando abbiamo trovato energia in difesa e nelle palle vaganti, la squadra è poi riuscita ad esprimersi anche con continuità per tutta la durata della partita. E’ una vittoria del collettivo perché tutti noi perché tutti hanno fatto una cosa positiva per la squadra.

Coach Vitucci : Sicuramente Reggio Emilia ha vinto con merito una partita che è stata molto spinta dal punto di vista offensivo, nella quale noi solo nella prima parte di partita abbiamo risposto adeguatamente. Dovevamo far meglio sia in attacco che in difesa, abbiamo sempre rincorso facendo molta fatica, le nostre percentuali al tiro ci penalizzano soprattutto perché abbiamo tirato più dei nostri avversari. E’ stata una gara che dal punto di vista offensivo richiedeva un po’ piu di efficacia, cosa che non siamo riusciti ad avere, sbagliando anche tiri aperti.