Reggio Emilia-Brindisi, Martino “per il bis serve pazienza per tutti i 40 minuti”

Queste le parole con cui coach Antimo Martino ha presentato la sfida: “E’ una gara da affrontare con grande intensità e concentrazione su entrambi i lati del campo. Vogliamo continuare a consolidare gli aspetti in cui abbiamo dimostrato di essere già pronti, ma ci sono anche tante cose che ancora possiamo migliorare sensibilmente ed il nostro obiettivo è quello di fare ulteriori passi in avanti in questo senso. Sarà una partita difficile, credo che le chiavi saranno pazienza e mentalità: restare sul pezzo per tutti i quaranta minuti per affrontare tutte le insidie che ci presenta questa sfida e riuscire così a portare a casa i due punti”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana