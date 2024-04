Reggio Emilia-Brindisi, Priftis: “Partita che entrambe le squadre devono vincere”

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida alla vigilia: “È una partita che entrambe le squadre devono vincere, questo la rende già di base molto interessante. Brindisi ha una nuova faccia dopo le modifiche al roster che ha effettuato nei mesi scorsi, soprattutto nel reparto esterni che sono il vero fulcro del gioco dell’Happy Casa. Il loro valore attuale non rispecchia l’ultimo posto in classifica e quindi dobbiamo aspettarci una vera battaglia. Dal canto nostro, torniamo al PalaBigi e vogliamo giocare una partita sulla falsa riga di quelle che per tutta la stagione abbiamo disputato in casa: con energia, attitudine, grinta e determinazione fin da subito, sfruttando il calore e la spinta del nostro pubblico. Sarà importante avere durezza e solidità mentale per conquistare una vittoria che vogliamo a tutti i costi. Sarà bello accogliere nuovamente a Reggio coach Sakota, che conosco da anni e che ho affrontato tante volte in Grecia. Sicuramente con quello che ha fatto l’anno scorso qui alla Pallacanestro Reggiana si è guadagnato un posto nella storia di questo Club”.

La sfida, che verrà trasmessa sia su DMAX che DAZN, verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Tolga Sahin di Messina, Denis Quarta di Torino e Alessandro Nicolini di Bagheria (PA).

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana