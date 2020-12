Reggio Emilia-Cantù, coach Martino: “vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi”

In vista della gara di domani sera, ecco le prole di coach Antimo Martino,

”Nonostante sia un giorno particolare, siamo in palestra per preparare la gara di domani contro Cantù. Sarà una gara non semplice, contro una squadra che rispettiamo molto, dotata di grande atletismo e talento e guidata da un allenatore esperto come Pancotto. Noi però siamo concentrati su noi stessi e vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro ed abbiamo tutta la voglia di fare bene e speriamo di farci un bel regalo a noi stessi ma anche ai nostri tifosi”.