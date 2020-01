Reggio Emilia-Cantù, la sala stampa: le parole di Buscaglia e Pancotto

«Complimenti a Reggio Emilia per la partita tosta e intensa che ha disputato. Per quello che ci riguarda non abbiamo messo in campo la giusta energia e in attacco siamo stati troppo prevedibili, oltre a mettere in campo una difesa mai aggressiva, come invece avrebbe dovuto essere e come avremmo dovuto fare. Mi importa pensare che una squadra come la nostra deve sempre avere la consapevolezza di quello che è e di dove deve arrivare. Non dobbiamo mai dimenticarci che fuori casa si deve sempre far di tutto per togliere qualcosa agli avversari. Potremmo sforzarci a trovare mille giustificazioni ma l’onestà vuole che, anziché giustificazioni, troviamo subito una reazione. Infine, dobbiamo capire che, se vogliamo ottenere un pallone, è necessario lottare su ogni singolo possesso. Stasera abbiamo anche tirato male da due, male i tiri liberi e male nel taglia fuori, il tutto contro una squadra esperta e capace come Reggio, che ci ha punito per ogni nostra sbavatura»