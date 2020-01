Reggio Emilia, Cherry si presenta: “Pronto ad aiutare la squadra”

Dopo aver superato i test fisici, le visite mediche e svolto, nella giornata di ieri, il suo primo allenamento con i nuovi compagni, oggi l’ultimo acquisto della Grissin Bon Reggio Emilia Will Cherry si è presentato ufficialmente alla stampa.

Il primo abbraccio con i tifosi biancorossi avverrà invece sabato pomeriggio alle ore 17 allo “stoRE” di piazza Prampolini, quando lo statunitense sarà a disposizione di tutti gli appassionati per foto e autografi.

“Con Cherry aggiungiamo un giocatore che prima di tutto porterà grande energia – queste le parole del direttore sportivo biancorosso Alessandro Frosini – un atleta che basa la sua pallacanestro sull’aggressività difensiva e che nell’altra metà campo può sia dettare i ritmi di gioco, che distinguersi in fase realizzativa. Cercavamo un innesto con le sue caratteristiche per aiutare la squadra e siamo molto contenti che Will ora sia a nostra disposizione, già a partire dalla gara di domenica contro Cremona”.

“Sono felice di essere a Reggio Emilia – ha dichiarato Cherry – arrivo in un momento importante della stagione e le mie motivazioni sono molto elevate. La squadra ultimamente sta andando bene ed io voglio aiutarla a proseguire su questa strada inserendomi come un pezzo di un puzzle che si sta componendo. In campo cerco prima di tutto di rendermi utile in fase difensiva: in attacco invece mi piace coinvolgere i miei compagni, ma se c’è bisogno all’occorrenza anche prendersi responsabilità. In generale, mi ritengo un giocatore molto versatile: posso giocare con tutti e soprattutto mi interessa fare le cose che servono per vincere le partite”.

L’ultimo pensiero di Cherry è su Kobe Bryant: “E’ una tragedia che mi ha davvero colpito molto. Penso al destino, che mi ha fatto arrivare a Reggio Emilia, la società dove Kobe Bryant ha giocato da piccolo, proprio in questo momento. Non vi nego che si tratta di un’extra-motivazione per fare bene, chiudere nella maniera migliore questa stagione e, in un qualche modo, rendere onore alla sua memoria”.

Uff.Stampa Pall.Reggiana