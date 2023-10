Si è conclusa ieri sera la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana per la stagione 20223/24. Un dato in crescita ( 100 in più ) rispetto alla stagione scorsa e forse un po’ al di sotto delle aspettative della società, anche se il General Manager Coldebella non aveva mai parlato di un dato preciso su cui puntare.

Da segnala re comunque che è stata inverta la tendenza che vedeva un calo di abbonati 10 anni a questa parte.