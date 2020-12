Reggio Emilia-Cremona la sala stampa, le parole di Martino e Galbiati

Coach Martino: sicuramente una bruttissima serata per noi, riconoscendo però i meriti di Cremona perchè ci ha messo in difficoltà sia dal punto di vista tattico e soprattutto di energia in tutto l’arco dei 40 minuti. Immaginavamo una gara diversa ma anche una prestazione diversa, dobbiamo imparare da quello che anche questa partita ci ha dato continuando ad allenarci come stiamo facendo, sapendo che non eravamo dei fenomeni 2 giorni fa, e non siamo ndei brocchi oggi.

Coach Galbiati : Siamo molto contenti, abbiamo giocato la partita perfetta. Mi aspettavo un calo nel quarto quarto visto che era un mese che non giocavamo ma abbiamo dei ragazzi che si divertono a giocare insieme, che hanno voglia di aiutarsi e di passarsi la palla.

Dobbiamo mantenere i piedi per terra e recuperare le energie. I ragazzi che non hanno preso il COVID sono stati meravigliosi, tutti hanno fatto canestro e siamo stati bravi a gestire i minutaggi, la zona ci ha permesso di risparmiare qualche energia in più. Non possiamo permetterci soluzioni individuali come a inizio terzo quarto, dopo il timeout siamo usciti con la faccia giusta scavando il divario decisivo.