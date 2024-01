Reggio Emilia-Cremona, Priftis: “Sarà una gara difficile, ma vogliamo riscattarci”

By

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “Dopo una pessima partita a Scafati torniamo davanti al nostro pubblico contro una squadra solida ed organizzata come la Vanoli. Il nostro obiettivo è quello di riscattarci e giocare una buona gara “casalinga”. Cremona gioca un basket corale, con un livello molto alto di letture tattiche, ottima chimica ed esecuzione. Sarà una sfida difficile. Io voglio vedere la reazione della mia squadra in campo: il nostro è un problema mentale che dobbiamo sistemare giocando con maggiore serietà, competitività e consistenza”.

Baldini, Bartoli e Valleriani sono i tre arbitri designati per il match, che verrà trasmessa sia in chiaro su DMAX che in streaming su DAZN.