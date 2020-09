Reggio Emilia, ecco Bostic: “Pronto a dare tutto”

Nella splendida location di Ruote da Sogno, dove ha sede l’azienda End Holding di proprietà del socio biancorosso Andrea Baroni, è stato presentato il neo-biancorosso Josh Bostic, che farà il suo esordio domani nel match contro la Vanoli Cremona.

“Siamo contenti di accogliere un giocatore di assoluto spessore come Josh Bostic – ha dichiarato Andrea Baroni – Siamo convinti che con lui la UNAHOTELS sarà ancora più completa e competitiva, sia sul fronte del campionato che europeo”.

Ha preso poi la parola il Direttore Generale Filippo Barozzi: “Crediamo che Bostic rappresenti il profilo che stavamo cercando per completare il nostro pacchetto esterni: non solo è un atleta esperto, che conosce bene il nostro campionato, ma ha anche quelle caratteristiche tecniche che pensiamo si possano adattare nel migliore dei modi con gli altri giocatori che abbiamo in organico. Fin dai primi colloqui ci è piaciuta la sua grande motivazione nel voler tornare in Italia e sposare la filosofia del nostro club”.

Queste le parole di Josh Bostic: “Voglio in primis ringraziare la società per avermi dato questa opportunità. Adoro l’Europa, amo l’Italia. Ho grande voglia di tornare in campo, soprattutto dopo questa lunga assenza dovuta al Covid. Credo che questa UNAHOTELS sia un giusto mix tra giocatori veterani e giovani promettenti: io metterò a disposizione dei miei compagni la mia mentalità vincente e farò tutto quello che il coach mi chiederà per aiutare la squadra a conquistare più successi possibili. Nelle prime due gare di Supercoppa mi ha impressionato lo spirito guerriero che i ragazzi hanno messo in campo, non vedo l’ora di entrare a far parte anche io di questo gruppo”.