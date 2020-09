Reggio Emilia, ecco Elegar: “Voglio dare esperienza e solidità”

A Bosco di Scandiano, all’interno della splendida sede dell’azienda GS Brands, di proprietà del socio di Pallacanestro Reggiana Graziano Sassi, è stato ufficialmente presentato ai media il pivot biancorosso Frank Elegar.

A fare gli onori di casa proprio Graziano Sassi, che ha così esordito: “Ci fa piacere vedere che la squadra si sta pian piano completando e lo sta facendo continuando a mostrare progressi sul campo. Frenk è un altro tassello importante del nostro organico ed è la dimostrazione che la società sta facendo il massimo per costruire una squadra il più competitiva possibile”.

Successivamente, ha preso la parola il Direttore Generale biancorosso Filippo Barozzi: “Presentiamo oggi Frenk Elegar, un atleta che ha già esordito positivamente nella partita di ieri sera, pur in una fase della stagione nella quale dovrà ancora lavorare per raggiungere la condizione atletica ottimale. Parliamo di un ragazzo serio, del quale abbiamo avuto ottimi feedback, esperto ed abituato a contesti di alto livello. C’è grande soddisfazione per la pazienza che abbiamo avuto nel portarlo alla UNAHOTELS: una trattativa che qualche mese fa sarebbe stata proibitiva e che invece con le giuste tempistiche si è concretizzata”.

Infine, queste le parole di Elegar: “Scegliere la Pallacanestro Reggiana per me è stato facile. Già quando l’ho incontrata in Eurocup con la maglia del Lokomotiv Kuban mi sono accorto della tradizione e del seguito che ha questo club, inoltre ogni referenza che ho avuto è stata positiva. Amo l’Italia e quindi non ho avuto dubbi. Porterò alla squadra esperienza e solidità: mi è piaciuta molto l’energia e la voglia di lottare che abbiamo mostrato in questa Supercoppa, compresa la partita di ieri con la Fortitudo. Il mio obiettivo ora è lavorare per raggiungere la forma migliore, integrarmi con i miei compagni ed aiutare a crescere i tanti giovani interessanti che abbiamo in organico”.

Uff.Stampa Pall.Reggiana

Fotogallery a cura di Roberto Pistilli