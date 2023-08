Reggio Emilia ecco Jamar Smith:” sarò il leader by exemple”

Uno degli acquisti che hanno fatto più scaldare il cuore dei tifosi biancorossi è stato senz’altro quello di Jamar Smith, amch’esso presentato ai media al termine del vernisage della Pallacanestro Reggiana al C.E.R.E.

Ecco le sue prime impressioni appena arrivato a Reggio Emilia, “Sono appena arrivato in città e avuto una impressione molto positiva, tante persone mi hanno avvicinato e si sono complimentate del mio arrivo, questo significa che c’è tanta passione vicino alla squadra.

Ho avuto molte conversazioni con il G.M. Coldebella che mi ha convinto di voler far parte di questa squadra, a cui io porterà tanta esperienza maturata negli anni della mia carriera. Io mi considero un “leader by exemple” ovvero un leader che da esempio sia in campo che anche in allenamento.

E’ chiaro che gli anni passati a Kazan con il coach Priftis e Coldebella hanno avuto un peso molto importante sulla mia scelta, li in quegli anni abbiamo costruito qualcosa di bello e la speranza è di replicare quelle stagioni.”