Reggio Emilia: ecco le divise della nuova stagione

By

In occasione dell’amichevole di presentazione ufficiale della squadraal PalaBigi contro gli sloveni del KRKANovo Mesto, Pallacanestro Reggiana presenterà i nuovi kit gara per la stagione 2023-2024. L’esordio in Serie A è già fissato per il prossimo 4 ottobre, quando il club emiliano sarà impegnato sul campo dell’Happy Casa Brindisi.

Ad una ‘Home’ dove domina il bianco e ad una ‘Away’ rossa con fine rigato bianco, si aggiungerà una ‘Third’ che verrà invece svelata dal Club nei prossimi mesi. Tutte le maglie sono realizzate in tessuto Eco Fabric, poliestere al 100%proveniente da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso con Macron nei confronti di temi come sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

La nuova ‘Home’ è bianca con sbracci e collo a V con bordi biancorossi. Il backneck è personalizzato con i colori, il logo del club emiliano, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters di Macron. Sui fianchi è presente una banda in blu navy ‘spezzata’ da due inserti bianchi. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra, il logo della Pallacanestro Reggiana e poco sopra quella della LBA. Nella parte centrale posteriore è presente un’ampia banda orizzontale rossa all’interno della quale spicca il numero del giocatore. I pantaloncini sono bianchi con bordo superiore biancorosso e bande laterali blu navy che riprendono la grafica della maglia.

La divisa ‘Away’ è rossa ed è caratterizzata da un fine rigato bianco verticale, una novità assoluta per la società biancorossa, presente sia anteriormente che posteriormente. Il collo a V e gli sbracci hanno bordi biancorossi e il backneck è personalizzato come nella Home. Sui fianchi sono presenti due bande verticali bianche. I pantaloncini rossi hanno il bordo superiore bianco arricchito da una fine riga rossa orizzontale, e sui fianchi sono presenti le bande bianche come sulla maglia.

Le maglie hanno tutte una vestibilità Regular con tessuto principale in Eco Micromesh e inserti in Eco Mesh cheassicurano leggerezza e perfetta traspirabilità. Il Game set del campionato prevede anche la ‘Shooting Shirt’ in blu navy. Le nuove maglie e i capi di abbigliamento della Pallacanestro Reggiana sono disponibili nella sezione dedicata al club emiliano sulle pagine del sito macron.com

UFF.STAMPA PALL.REGGIANA