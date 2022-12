Unahotels Reggio Emilia, ecco Nembhard: “Porterò la mia fisicità e competitività per aiutare la squadra”

A far le presentazioni il direttore sportivo Filippo Barozzi che ha spiegato come si è arrivati al suo tesseramento:

“E’stata una scelta un po controcorrente in quanto non si è andato su un giocatore con esperienza in Europa o in Italia ma si è andati su un giocatore che era già nel nostro mirino sin dall’estate. Sappiamo consapevoli di essere in un momento complicato e perciò con il nuovo coach Sakota abbiamo valutato una serie di nomi e quello di Nembhard era in cima alla lista, non siamo riusciti a prenderlo in estate mentre ora è stato possibile.”

Ecco e sue prime parole da giocatore della Unahotels Reggio Emilia,

“Sono molto grato e carico della fiducia della società, non vedo l’ora di esplorare questo nuovo mondo. Voglio aiutare la squadra ad uscire da questo momento portando la mia fisicità e la mia competitività. Mi sento un giocatore all round partendo soprattutto dalla difesa, mentre in attacco coinvolgere i compagni e segnare in caso di necessità ma in primis aiutare la mia squadra a vincere. E’ stata una decisione molto rapida e giusta per la mia crescita, ne ho parlato con la mia famiglia e abbiamo pensato che i tempi fossero maturi per iniziare la mia carriera in Europa.

Della squadra conosco già Nate Reuvers in quanto abbiamo giocato la Summer League insieme questa estate, gli altri ragazzi mi hanno accolto a braccia aperte.”