Reggio Emilia, inaugurato Largo Kobe e Gianna Bryant

Nella mattinata odierna è stato inaugurato, proprio in prossimità del PalaBigi di via Guasco, “Largo Kobe e Gianna Bryant”, intitolato alla memoria del compianto campione dei Lakers e di sua figlia, tragicamente scomparsi in un incidente in elicottero il 26 gennaio 2020.

Il legame fortissimo di Kobe con la città di Reggio Emilia si è quindi manifestato, ad un anno esatto di distanza, con questa splendida iniziativa che verrà coadiuvata anche dalla mostra fotografica “Reggiano Forever”, promossa dal Comune di Reggio Emilia insieme alla Fondazione per lo Sport.

Presenti per la Pallacanestro Reggiana la Presidente Veronica Bartoli ed il Responsabile del Settore Giovanile Andrea Menozzi, insieme al socio Stefano Landi che, anche in rappresentanza della Camera di Commercio di Reggio Emilia, è intervenuto durante l’inaugurazione insieme al sindaco Luca Vecchi.

Stasera alle ore 18 inoltre, sulla Pagina Facebook della Fondazione dello Sport di Reggio Emilia, verrà trasmesso uno speciale dove si racconteranno, nel dettaglio, le storie legate alle fotografie della mostra “Reggiano Forever”. Tanti gli ospiti che interverranno, tra questi, anche il vice-presidente biancorosso Enrico San Pietro.

Uff stampa Unahotels Reggiana