Reggio Emilia-Milano, la sala stampa: le parole di Sakota e Messina

Coach Sakota : Grazie in primis ai tifosi, ci hanno aiutato tanto, c’era una bellissima atmosfera questa sera al PalaBigi. Sapevamo che partivamo sfavoriti contro una squadra come Milano ma avevo buone sensazioni perché venivamo da una settimana di allenamenti importanti, ci abbiamo provato e credo che questo sia un premio al lavoro che ha svolto la squadra durante la settimana. E’ una vittoria che vale doppio in virtù dei risultati dagli altri campi, stanno vincendo tutte le squadre di bassa classifica, è incredibile quello che sta succedendo, bisogna lottare ogni partita perché non c’è nulla di scontato.

Coach Messina : Faccio i complimenti a coach Sakota e a Reggio Emilia perché hanno giocato una bellissima partita, hanno meritato contenendo la nostra rimonta. Noi siamo riusciti a giocarcela dopo aver iniziato il secondo tempo in modo mediocre, subendo 2 canestri da 3 punti e perdendo palle in attacco dando così fiducia a Reggio e trovando un vantaggio importante. Abbiamo avuto una bella reazione difensiva appoggiando l’attacco sui lunghi, però purtroppo è un periodo che facciamo fatica a fare punti, tiriamo male e non riusciamo a trovare vantaggi sul perimetro. Continueremo a lavorare e sono sicuro che possiamo fare meglio, abbiamo perso contro una squadra in salute che ha inserito un giocatore importante che ha giocato una buona gara, tutti condotti per mano da Cinciarini.