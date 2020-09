Reggio Emilia-Milano, Martino : “Energia e coraggio per limitare Milano”

Questo il commento di coach Antimo Martino: “C’è grande emozione per questo esordio, che sarà di sicuro particolare dopo lo stop forzato dovuto al Covid. Abbiamo già avuto un antipasto di quello che ci aspetta con la Supercoppa, ma la voglia di iniziare è tanta e credo che la squadra arrivi pronta per questo appuntamento. Sono contento per la qualità del lavoro svolto in pre-stagione, lo spirito ed i valori che il gruppo ha espresso fin dalle prime gare. E’ un buon punto di partenza, ma dobbiamo restare umili, pur non nascondendo le nostre ambizioni. Milano? Dovremo mettere in campo energia, coraggio e mentalità per cercare di limitare un avversario che, per mille motivi, è il più forte del campionato”.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO REGGIANA