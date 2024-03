Reggio Emilia-Milano, Priftis: “Assieme al nostro pubblico vogliamo competere con Milano”

Il PalaBigi è pronto per la super sfida contro i Campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano: domani alle 20:30 in via Guasco si disputerà la sfida valida per la 25esima giornata di Serie A Unipol Sai. Già esauriti i biglietti nei settori Parterre, Tribuna e Gradinata Numerata, mentre restano ancora pochi tagliandi a disposizione nel settore Distinti ed in quello Curva Non Numerata.

Così il coach della UNAHOTELS Reggio Emilia Dimitris Priftis ha presentato la sfida ai media locali: “Affrontiamo una squadra che dispone di grande stazza e fisicità ed è brava a sfruttare questo suo vantaggio leggendo molto bene il gioco e creando vantaggi, soprattutto dal post-basso. Milano ha principi offensivi e difensivi molto saldi ed un roster profondo ed attrezzato per qualsiasi impegno: dal canto nostro, giochiamo al PalaBigi e cercheremo insieme al nostro pubblico di fare di tutto per essere un avversario serio, tosto e competitivo contro i Campioni d’Italia”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana