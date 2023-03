Reggio Emilia-Napoli, la sala stampa: le parole di Sakota e Pancotto

Coach Sakota : Voglio fare i complimenti ai ragazzi, al pubblico che ci ha sostenuto dal primo minuto dandoci molta energia, l’ho detto anche in sede di presentazione della partita, questa è la prima partita che giochiamo che abbiamo il favore del pronostico alla vigilia, avendo avuto un calendario molto difficile sino ad ora. Dobbiamo mettercelo alle spalle e guardare avanti prendendo spunto da questa vittoria. Conoscendo le caratteristiche di Napoli e sapendo che domenica avevano segnato 60 punti in un tempo, era fondamentale approcciare la gara con molta aggressività specialmente quella difensiva. Siamo stati bravi a non dare molti tiri aperti, è vero che abbiamo sofferto Williams, ma anche li con il passare del tempo abbiamo corretto e siamo riusciti a limitalo.

Coach Pancotto : Complimenti a Reggio Emilia che ha giocato una partita che avremmo dovuto giocare noi, per l’energia che ha messo in campo, per la capacità di soffrire. Noi abbiamo giocato una partita completamente all’opposto. Dobbiamo sentirci tutti nella stessa barca, tutti responsabili, perché una brutta partita così ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Abbiamo subito nel primo tempo, in cui si è decisa la partita, in quanto non eravamo pronti dal punto di vista agonistico, non eravamo pronti per cercare le migliori situazioni spesso forzando il ritmo ed i tiri ed in difesa abbiamo fatto giocare la squadra di Reggio Emilia.