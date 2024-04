Reggio Emilia-Napoli, Priftis: “Vogliamo vincere a tuti i costi”

Ultima partita casalinga di stagione regolare per la UNAHOTELS Reggio Emilia, alla ricerca della matematica qualificazione ai Playoff, che arriverebbe con una vittoria nel match di domani alle ore 18:15 al PalaBigi contro la GeVi Napoli.

“È una partita che entrambe le squadre vogliono vincere a tutti i costi – ha dichiarato coach Dimitris Priftis – noi vogliamo comportarci davanti al pubblico amico come facciamo di solito, giocando un match le cui chiavi saranno in primis energia e concentrazione, e solo in seguito di aggiustamenti tattici. Siamo rimasti pressoché tutta la stagione all’interno delle prime otto della classifica e quindi vogliamo fare di tutto per restarci fino alla fine. L’assenza di Smith è pesante, ma dobbiamo sopperire a questa mancanza con la forza del gruppo, come abbiamo sempre fatto, e non con le individualità”.

Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN e diretto dalla terna composta da Roberto Begnis di Crema (CR), Denny Borgioni di Roma e Matteo Lucotti di Binasco (MI).

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana