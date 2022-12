Reggio Emilia-Pesaro, Sakota:”Per spuntarla occorre limitare il loro attacco”

Queste le parole di coach Sakota in sede di presentazione del match: “Affrontiamo la squadra che vanta il secondo miglior attacco dell’intera Serie A, quindi la sfida di domani sarà in primis un esame importante per la nostra difesa. La chiave per vincere sta tutta lì: dovremo fare una buona prova nella nostra metà campo perchè non possiamo pensare di spuntarla concedendo loro i quasi 89 punti che realizzano di media a partita. Ciò detto, per quel che ci riguarda ogni partita per noi deve rappresentare un’opportunità di riscatto e di migliorare la nostra situazione. Non importa se affronteremo delle squadre con una classifica nettamente migliore della nostra, se vogliamo salvarci dobbiamo trovare il modo di fare punti anche contro delle “big” del campionato, per quanto possa essere difficile”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana