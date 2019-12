Reggio Emilia-Roma, Buscaglia : “reagire e portare a casa i due punti”

“Siamo di fronte ad una partita che va vissuta per vincere. Dobbiamo reagire ad una brutta prestazione, vogliamo tutti fare meglio, ma soprattutto vogliamo portare a casa i due punti. Deve essere diverso lo spirito con cui andiamo in campo e da li deve nascere questa volontà di portare a casa un successo. Abbiamo bisogno di fare di più nelle piccole cose, prima di tutto difensivamente, ma anche a livello di attenzione e soprattutto nel lavoro di squadra, non individuale. Tornati da Brindisi, siamo andati direttamente in palestra per lavorare su questi aspetti, perchè portare a casa la vittoria contro Roma è per noi in questo momento prioritario”.

Sull’avversario di turno, Buscaglia specifica: “Hanno gerarchie molto precise, corpi importanti ed una forte propensione al rimbalzo. Ci sono due giocatori, Dyson e Jefferson, che hanno una capacità di stare in campo e di leggere le situazioni indubbiamente di altissimo livello. Si sono costruiti questo equilibrio in maniera efficace ed il loro modo di stare in campo è molto chiaro. Però, la verità è che mai come in questo caso noi dobbiamo pensare a noi stessi ed essere focalizzati, non tanto su cosa può fare l’avversario, ma su quello su cui dobbiamo essere più esigenti noi”.

