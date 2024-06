Reggio Emilia, sarà ancora UNAHOTELS il main sponsor

Pallacanestro Reggiana comunica che la catena alberghiera italiana Gruppo UNA, con il suo brand UNAHOTELS, resterà Main Sponsor del club biancorosso anche nella stagione sportiva 2024/2025. Un sodalizio di grande successo che proseguirà così per il quinto anno consecutivo.

“Siamo davvero grati di veder proseguire per il quinto anno consecutivo questo legame con UNAHOTELS. È un orgoglio per noi – afferma la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli – avere una realtà così consolidata al nostro fianco in una stagione importante come la prossima, che sancirà una tappa fondamentale della nostra storia, il raggiungimento cioè dei 50 anni dalla fondazione del Club. Gruppo UNA ha sempre creduto ed investito sulla Pallacanestro Reggiana, sia attraverso le tante gioie condivise, che nei momenti di difficoltà affrontati insieme. Siamo parte di una grande famiglia e proseguiremo insieme questo cammino, in Italia ed in Europa”.

“È per noi un grande orgoglio portare avanti per il quinto anno consecutivo il sodalizio con la società biancorossa. La sponsorship del brand UNAHOTELS è parte del percorso intrapreso da Gruppo UNA nel mondo dello sport a livello nazionale” – commenta Giorgio Marchegiani, Amministratore Delegato di Gruppo UNA. “Attraverso il supporto a una società d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana, desideriamo continuare a investire in questa disciplina sportiva italiana, confermando la solidità, la leadership, il legame ai valori dello sport e la lungimiranza di Gruppo UNA”.

UNAHOTELS è parte di Gruppo UNA, la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con 53 hotel, resort e residence distribuiti in 25 destinazioni e 13 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY raccoglie il portfolio in tre collezioni per interpretare al meglio tre modi di vivere l’ospitalità.

(nella foto Giorgio Marchegiani, AD di Gruppo UNA con Veronica Bartoli, presidente di Pallacanestro Reggiana)

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana