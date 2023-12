Reggio Emilia – Sassari, Bucchi: “Dobbiamo continuare sulla scia dei match in casa”

Coach Piero Bucchi analizza la sfida di Reggio Emilia, ultimo turno prima di Natale:

“Reggio è veramente una squadra forte, che ha talento, esperienza e molti giocatori in grado di metterti in difficoltà. Noi dobbiamo continuare sulla scia dei match in casa, difendendo, trovando una quadra a livello di equilibrio e riuscendo a dare continuità al nostro lavoro”

“In questo senso il poter lavorare insieme ci può far migliorare, abbiamo recuperato quasi tutti, qualche acciacco, ma fondamentalmente stiamo meglio e si vede anche in allenamento dove è fondamentale conoscersi, crescere e fare degli step. Di fatto è brutto dirlo ma abbiamo buttato un mese a causa di questo, mi aspetto una prestazione importante, per vincere in trasferta dobbiamo fare di più”

Infortuni?

“Per scaramanzia non dico niente, ad oggi meglio, ovviamente abbiamo ancora fuori Bendzius ma il già poter contare su questo gruppo anche con qualche acciacco ci fa stare più sereni e lavorare meglio”

Ousmane Diop:

“Ci è mancato un po’ di entusiasmo, abbiamo avuto problemi ma il gruppo è buono, i ragazzi ci tengono e abbiamo voglia di migliorare, Reggio può rappresentare una svolta importante, una partita fuori casa contro un top team che ha giocatori molto forti”

Stefano Gentile:

“Partita molto difficile lo sappiamo, ma siamo anche consci che se vogliamo provare a dare continuità alle nostre prestazioni lo dobbiamo fare anche in partite come queste, affrontando un avversario forte, di talento. Stiamo migliorando ma non è sufficiente, dobbiamo crescere, poter lavorare insieme è una bella iniezione di fiducia, sappiamo quali sono i nostri limiti e dove possiamo fare uno step”.

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna