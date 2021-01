Reggio Emilia-Sassari, coach Martino : “serve una prestazione importante contro la Dinamo”

“Ci aspetta una sfida complessa – ha dichiarato coach Antimo Martino in sede di presentazione del match – contro una squadra che anche quest’anno sta dimostrando di avere tutto per competere nelle prime posizioni della classifica. La Dinamo ha attualmente il miglior attacco del campionato ed è seconda, numeri alla mano, sia nelle percentuali dei tiri da due che da tre, oltre agli assist. E’ evidente quindi che sarà necessaria prima di tutto una buona prova difensiva per contrastarli. Allo stesso tempo, in attacco sarà importante farci trovare pronti contro la loro organizzazione ed il loro notevole impatto fisico. Ci aspetta quindi una partita difficile, ma siamo volenterosi e fiduciosi nel voler fare una prestazione importante”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana