Reggio Emilia-Sassari, la presentazione di coach Bucchi

La Dinamo continua a lavorare duro in allenamento per cercare di prepararsi al meglio alla difficile trasferta di Reggio Emilia, che dopo l’arrivo di Sakota (reale, quello post Covid) ha giocato una grande partita in casa contro Pesaro, vincendo nettamente e rilanciandosi in ottica salvezza.

Bucchi ha lavorato sia tecnicamente che tatticamente, sedute video e atletiche per cercare di fare ancora uno step in più dopo l’amara sconfitta con Brescia al supplementare. Il Banco è uscito deluso dal risultato non dalla prestazione, dall’atteggiamento dei ragazzi che hanno dato tutto e hanno cercato in tutti i modi di portare a casa il successo. Ora per la Dinamo diventa un percorso tortuoso, in salita, la classifica è cortissima e le ultime due partite del girone di andata sono molto insidiose, sia con l’Unahotels che con Brindisi, avversaria settimana prossima al PalaSerradimigni. Adesso Sassari deve guardarsi alle spalle, sfumate al 99% le Final Eight (solo un incastro fortunoso e determinati risultati danno ancora una speranza), Devecchi e compagni hanno bisogno di punti per staccarsi dalla zona pericolosa.

L’analisi del coach in vista della trasferta di Reggio, domenica alle 17:30 con la squadra che partirà dalla Sardegna sabato nel pomeriggio.

“Siamo consapevoli che sarà una partita difficile, siamo arrabbiati non per la prestazione ma per il risultato maturato con Brescia, volevamo fortemente la vittoria, peccato per l’ultimo quarto che ha permesso ad una squadra forte come la Leonessa di rientrare e di giocarla punto a punto. Abbiamo sempre lavorato bene e lo stiamo continuando a fare, i ragazzi danno tutto e sono consapevoli di quanto sarebbe importante strappare un successo a Reggio, che è reduce dalla bellissima prova con Reggio. Hanno un roster che non rispecchia certo la classifica, hanno recuperato giocatori, hanno inserito pezzi importanti, hanno talento e qualità. Spero di avere la squadra al completo, sia Gentile che Treier stanno mettendo kilometri nel motore dopo gli stop, anche Dowe cerca la miglior condizione dopo gli oltre due mesi di assenza. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, difendere che è il nostro mantra e riuscire ad essere continui per tutta la partita”

Sassari, 5 gennaio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna