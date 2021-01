Reggio Emilia-Sassari: la sala stampa, le parole di Martino e Pozzecco

Coach Martino : Quello che avevo chiesto ai ragazzi era quello di uscire dal campo avendo dato tutto, conoscendo il valore di Sassari devo dire che mi hanno ripagato con una grande prestazione. Questa è una squadra che lotta dall’inizio alla fine sin dalla prima partita dell’anno. Ci si dimentica degli obbiettivi iniziali e ci si dimentica del sacrificio che facciamo a giocare a questo livello. Ci tengo a dirlo perché contro una delle migliori squadre del campionato, riuscendoli a tenere sotto gli ottanta punti e perdendo un giocatore importante e dovendo dare minuti importanti ai nostri giovani, che però non sono pronti per giocare simili partite. Siamo arrivati alla fine senza energie e giocando l’over time senza lucidità.

Coach Pozzecco : “Abbiamo vinto una partita difficile. In questo momento non ci si può permettere di lasciare i punti per strada. Nel supplementare siamo stati egregi: è la prova che ci stiamo consolidando, abbiamo un’identità precisa e questo si vede in campo. Siamo stati bravi a giocare di squadra, sia contro la difesa a zona sia contro quella a uomo e, sebbene non sia stata la nostra miglior partita per percentuali di tiro, l’abbiamo portata a casa giocando una gara solida”.