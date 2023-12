Reggio Emilia-Sassari, Priftis: “Sassari squadra tosta, ma noi vogliamo tornare al successo”

Così coach Priftis ha presentato il match alla vigilia: “Siamo consapevoli di affrontare un avversario tosto, la cui classifica è bugiarda per via delle problematiche legate agli infortuni che Sassari ha avuto ad inizio stagione. Nelle ultime settimane, recuperando i giocatori ai box, la Dinamo ha mostrato tutto il suo valore, quello cioè di un team profondo ed attrezzato per il doppio impegno coppa-campionato. Sono una squadra con delle guardie che sanno creare dal palleggio, hanno atletismo e capacità di arrivare al ferro, due lunghi che sanno finire molto bene in area e tanti tiratori pronti a punire dalla lunga distanza. Giochiamo davanti al nostro pubblico e vogliamo tornare alla vittoria: sono certo che al PalaBigi ci sarà un bell’ambiente, noi ed i tifosi stiamo diventando sempre più una cosa sola ed abbiamo bisogno della loro energia per trovare un successo che per noi sarebbe molto importante”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana