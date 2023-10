Reggio Emilia-Scafati la sala stampa, le parole di Priftis e Sacripanti

Coach Priftis : “Congratulazioni ai ragazzi. Scafati si è dimostrata avversario duro e competitivo. Abbiamo vinto la partita con la difesa dei primi cinque minuti di terzo quarto. Questa è la strada da percorrere anche per il futuro. Voglio ringraziare il pubblico: non vedevo l’ora di giocare al PalaBigi e l’atmosfera era fantastica. Abbiamo bisogno di questo sostegno, sia nei bei momenti che nelle difficoltà.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana

Coach Sacripanti : «Ce la siamo giocata alla pari per due quarti, poi nel terzo quarto abbiamo subito la loro fisicità e siamo stati un po’ sterili in attacco, realizzando solo 11 punti. E’ lì che abbiamo perso la gara, pur avendo fatto di tutto per recuperarla, arrivando fino al -6 con grande energia, grazie anche alla scelta di giocare senza centro, che ci ha resi più mobili in attacco. La differenza era però troppa e non siamo riusciti a colmarla tutta. Logan? Non ha brillato come suo solito, forse a causa della sua preparazione più corta».

Ufficio Stampa Scafati Basket