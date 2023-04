Reggio Emilia-Scafati la sala stampa: le parole di Sakota e Sacripanti

Coach Sakota : Prima di tutto volevo fare i complimenti ai mie giocatori e fare i complimenti al pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. Bisogna dire che Scafati ha giocato una grande partita di solidità difensiva, questo e l’enorme pressione che avevamo nell’affrontare la partita ci ha creato molti problemi nel eseguire il nostro gioco. All’intervallo ho detto che non mi interessava come, poteva essere anche la più brutta partita del mondo ma l’unica cosa che mi interessava era vincere. Anche nel terzo quarto abbiamo trovato difficoltà nelle azioni offensive, poi ci siamo sbloccati e devo dare merito ai ragazzi che hanno trovato gli attributi nei momenti chiave. Alla fine ho fatto soli piccoli cambiamenti, facendo giocare lo stesso quintetto visto che la chimica stava funzionando. Siamo stati abbastanza aggressivi per il livello della partita e ritengo sia la chiave della partita.

Coach Sacripanti : Credo che nel suo complesso noi abbiamo fatto una buona gara, l’abbiamo approcciata nel modo giusto, abbiamo alzato il numero dei possessi andando a tutto campo togliendo il play meraggio a Reggio Emilia facendoli giocare fuori posizione. Questo ci ha dato buoni frutti e ci ha concesso di andare avanti di tanto, poi quando è iniziata la pressione di Reggio Emilia abbiamo buttato via troppi palloni, abbiamo sbagliato qualche tiro aperto non capitalizzando e soprattutto una cosa strana, su 22 tiri liberi ne abbiamo realizzati 13 e in gara nel punteggio chiuso questo ha fatto la differenza. Non siamo stati molto fortunati con la caviglia di Imbrò, anche se poi è rientrato, chiudendo il terzo quarto. Poi è chiaro che nel supplementare si è deciso molto ad episodi, onestamente loro stati più cinici e lucidi su alcune scelte, i 2 canestri di Olisevicius in rimonta, mentre noi non siamo riusciti a rispondere.