Reggio Emilia-Scafati, Sakota: “Sfida che non ha bisogno di parole”

Queste le parole di coach Dragan Sakota in sede di presentazione del match: “È una di quelle sfide che non ha bisogno di essere introdotta con molte parole. È un match che vale doppio, essendo uno scontro diretto come lo sono stati quelli con Verona, Napoli e Trieste. Per noi è una grande chance per fare un passo avanti in classifica, consapevoli che dall’altra parte troveremo una squadra molto pericolosa, composta da giocatori di grande esperienza e capacità realizzative come Logan, Okoye e Hannah. Attorno a loro è costruita una squadra con regole e gerarchie precise che, come noi, sta dando tutto per provare a salvarsi. Non sarà facile, ma siamo in casa, davanti al nostro pubblico e dobbiamo far valere tutto il nostro desiderio e la nostra determinazione nel conquistare questi due punti fondamentali”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana