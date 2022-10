Reggio Emilia-Tortona, la sala stampa : le parole di Menetti e Ramondino

Coach Menetti : Prima della partita in cui credo sia mancata la ciliegina sulla torta, credo che quest’oggi sia stata una bellissima giornata per la città, per il pubblico ed anche per la società che ha fatto tanti sforzi per arrivare a questo. E’ stata una partita molto avvincente, inutile dire che mi aspettavo un’inizio molto emozionato da parte di tutti, ma sotto gli occhi di tutti il primo quarto è stato quello che ci ha messo in difficoltà. Dal secondo quarto in poi, lo dicono i numeri, la squadra è riuscita a rimontare e tornare in partita seppur con tante difficoltà. Da sottolineare il rientro di Olisevicius che ha fatto la sua prima partita da febbraio, visto che ha saltato anche il precampionato, che per noi è sicuramente una buona notizia. Oggi abbiamo speso tanto e ci dobbiamo preparare al meglio per mercoledì con lo scotto della prima in casa che ci siamo levati di dosso.

Coach Ramondino : Vittoria di grande carattere è la prima cosa che voglio sottolineare e di questo ne dobbiamo essere molto orgogliosi, credo che per lunghi tratti della partita abbiamo fatto cose giuste sia all’inizio che nel finale punto a punto. Quando abbiamo preso un buon vantaggio nell’incontro abbiamo continuato a prendere buoni tiri con Macura,Harper e Daum, e seppur la partita stava tornando a contatto dobbiamo essere contenti di cosa abbiamo fatto. L’unica cosa in cui dobbiamo migliorare è quando la gara esce dai binari in cui ci eravamo prefissati all’inizio, sono sicuro che con l’allenamento in palestra supereremo anche questo problema.