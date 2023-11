Reggio Emilia-Tortona, la sala stampa: le parole di Priftis e Ramondino

Coach Priftis : Innanzitutto abbiamo giocato con una con una buona squadra perciò i complimenti a loro.Dal mio punto di vista abbiamo giocato una buona pallacanestro per 25 minuti,Poi abbiamo avuto alcuni brutti momenti sia in attacco che in difesa, non sono entrati qualche canestro aperto che di solito segnano e non siamo riusciti a fare qualche stop difensivo per non fare segnare a loro qualche canestro facile. Questo gli ha dato la possibilità di trovare quel margine che gli ha permesso di condurre la gara. Da quel momento li, ci siamo un po spenti mentalmente e da li abbiamo perso contatto con la partita consentendo a loro di prendere il largo. Penso anche che il livello dei nostri dei nostri avversari nel secondo tempo sia molto alto.

Coach Ramondino : Questa è una vittoria importante per noi, come tutte in questo campionato ovviamente, ma questa in particolare per la squadra che abbiamo affrontato, Reggio Emilia ha dimostrato sino alle precedenti partite e anche oggi fino all’inizio del terzo quarto, quella di mettere il talento dei singoli all’interno di una squadra dove tutti sanno cosa fare. Da parte nostra voglio sottolineare l’aspetto di giocare una pallacanestro discreta nella prima parte di gara, ed essere brava di crescere nella seconda parte soprattutto nella parte difensiva. Nella prima parte della gara credo che Reggio Emilia abbia concretizzato molto su nostre palle perse e riuscire nel di trovare la soluzione nei secondi finali dei possessi. Siamo migliorati in questo nel secondo tempo mentre in attacco abbiamo fatto tutto sommato le stesse cose del primo tempo.