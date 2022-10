Reggio Emilia-Tortona, Menetti:”servirà una gara di maturità contro una big del campionato”

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Max Menetti in vista della gara di domani tra la sua Unahotels e la Bertram Derthona:

“Quella di domani sarà una giornata molto importante per noi”, ha esordito il coach, “ma anche soprattutto per la città, il ritorno della seria A al PalaBigi è un’evento bello ed atteso da quasi tre anni. Voglio sottolineare che non è un’evento solo per la pallacanestro ma è legato a tutto il tessuto sociale di Reggio Emilia. E’stato uno sforzo sia della Pallacanestro Reggiana sia dall’amministrazione comunale per preparare al meglio il nostro esordio tra le mura amiche. Per quanto riguarda la partita di domani sarà per noi una grande prova di maturità, la squadra sta bene non vede l’ora di entrare in campo e visto che si tratta di un’evento per la città noi dovremo mettere la ciliegina sulla torta, ovvero una buona partita condita con una vittoria contro una grande del campionato”.