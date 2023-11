Reggio Emilia-Tortona, Priftis: “Approccio più solido per una gara insidiosa”

Seconda partita consecutiva in casa per la Pallacanestro Reggiana, che domenica alle 17:30 affronterà Tortona, ecco le parole di coach Priftis:

“Domenica sarà una gara difficile, Tortona è una squadra forte, ha un rosters molto profondo ricco

di giocatori di esperienza che giocano di gruppo. Facendo le coppe hanno una panchina lunga e anche se avranno qualche assenza dovremo approcciare in maniera più solida i primi momenti della gara.

Nutro molto rispetto per coach Ramondino che fa giocare bene le sue squadre, con ottime letture e molta capacità di eseguire gli schemi.

Dovremo giocare una gara fisica ed intelligente, la concentrazione dovrà essere molto alta perché sarà una gara molto insidiosa.

Sicuramente ci sarà una bella atmosfera, come del resto c’è sempre stata nelle nostre gare casalinghe, e sono sicuro che il nostro pubblico si farà sentire in una gara per cui occorre alzare il livello per vincerla.”