Reggio Emilia-Trento la sala stampa: le parole di Martino e Brienza

Coach Martino :Sicuramente una vittoria importante perché venivamo da un periodo non buono, in cui abbiamo fatto fatica e non eravamo contenti di quello che avevamo prodotto negli ultimi tempi. Però non ci siamo abbattuti, abbiamo fatto una settimana di ottimi allenamenti e siamo arrivati carichi sapendo dell’importanza della gara. La risposta è stata buona e in cui ho rivisto la vecchia Reggio Emilia con una buona difesa e tanta collaborazione tra i ragazzi, con un gioco corale che rispecchia le nostre caratteristiche. Non ci siamo buttati giu per le sconfitte e non ci esaltiamo per la vittoria, però è importante per il morale per affrontare bene la Fiba Eurocup.

Ufficio Stampa Aquila Basket