Reggio Emilia-Trento, Martino: “Concentrati e determinati per tornare alla vittoria”

Queste le parole con cui coach Antimo Martino ha presentato la sfida: “Dobbiamo confermare nei fatti il nostro desiderio di ritornare a giocare la pallacanestro che abbiamo espresso per quattro mesi con regolarità – ha dichiarato il coach – Ripartendo dalla determinazione, dalla concentrazione e dalla voglia di aiutarsi in campo. Affrontiamo una Trento che, dal punto di vista dell’atletismo e del talento individuale, è senza dubbio tra le formazioni migliori di questo campionato e lo sta dimostrando anche nel suo cammino vincente in Eurocup. Gli aspetti citati precedentemente saranno quindi importanti per limitarli, soprattutto dal punto di vista difensivo. Per sconfiggerli, servirà disputare prima di tutto una gara di grande energia”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana