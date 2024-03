Reggio Emilia-Trento, Priftis: “Gara importante, servirà energia e consistenza”

Così coach Priftis ha presentato la sfida: “C’è sicuramente curiosità e interesse per rivederci in campo dopo queste settimane di pausa, dove abbiamo cercato di lavorare con concentrazione ed efficacia, pur senza le motivazioni che ti danno le partite ufficiali. Ci attende un avversario solido e profondo, con due giocatori per ruolo, che a parer mio ha disputato finora una buona stagione e viene da un paio di sconfitte non troppo fortunate. A maggior ragione per questo motivo avranno grande voglia di riscatto. È una partita importante e vogliamo scendere in campo con energia e consistenza e fare una grande prova davanti al nostro pubblico che, dati alla mano, è un plus molto importante per noi. Abbiamo lavorato in quest’ultima settimana per inserire Tarik Black, che non è ancora al top della forma e dovrà quindi essere sfruttato con intelligenza, senza stravolgere il nostro sistema, ma aggiungendo un atleta molto solido ed esperto”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana