Reggio Emilia-Trento, Sakota:”siamo arrivati alla resa dei conti”

Queste le parole con cui coach Dragan Sakota ha presentato il match alla vigilia: “Siamo arrivati alla resa dei conti: dal nostro punto di vista, il massimo che possiamo fare è ovviamente conquistare la vittoria e poi aspettare i risultati dagli altri campi. Giochiamo contro un’ottima squadra, che si è qualificata ai playoff, ma per noi la posta in palio è troppo grande: dobbiamo scendere in campo con più energia, più desiderio e più motivazione di Trento per conquistare una successo che può portarci alla salvezza. Siamo in una situazione di emergenza, viste le assenze, ma non dobbiamo commettere l’errore di arrivare al momento chiave del match spenti e senza energia: ci saranno dei momenti di difficoltà, ma sono certo che con l’aiuto del nostro pubblico troveremo la forza di superarli”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana