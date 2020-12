Reggio Emilia – Treviso, coach Martino: “Concentrati ed intensi per vincere la partita”

Abbiamo lavorato durante la sosta delle gare delle nazionali sia a livello fisico che tattico, cercando di prepararci ad affrontare i prossimi due mesi che ci vedranno scendere in campo con frequenza assidua. Ci attende una delle squadre più in forma della Lega, come Treviso, un team con un coach capace ed esperto che ha nell’energia del gruppo e nel talento del suo leader maximo David Logan i suoi punti di forza. Sarà una sfida dura nella quale i miei ragazzi dovranno restare concentrati ed intensi per raggiungere due punti che avrebbero un peso notevole.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana