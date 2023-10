Reggio Emilia-Treviso, la sala stampa: le parole di Priftis e Vitucci

Coach Priftis : “Siamo ovviamente soddisfatti per aver conquistato una vittoria contro una squadra tosta e con tanto talento offensivo. Abbiamo vinto quattro delle prime cinque gare, lo so, ma ciò nonostante penso che questa squadra debba ancora migliorare tanto. Stasera non siamo stati bravi a leggere le loro scelte difensive e non siamo mai stati in grado di contenere il loro attacco. Ciò detto, bisogna anche ammettere che la Serie A si conferma ogni giornata un campionato sempre più equilibrato e competitivo”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana

Coach Vitucci : Credo che noi per gran parte della partita l’abbiamo interpretata abbastanza bene, abbiamo subito lo strappo nel terzo quarto subendo piccole cose hanno fatto la differenza, un rimbalzo in attacco, una rotazione che arrivata tardi. Spiace perché i giocatori hanno fatto un grande sforzo in campo per tenere testa all’avversario con rotazioni ridotte e avendo in campo 2 giocatori molto giovani in campo in momenti determinanti. Il mancato risultato bisogna che venga girata nella maniera positiva, ovvero che bisogna essere arrabbiati con se stessi, per riuscire a fare quel poco in più che evidentemente manca in queste partite che abbiamo giocato.