Reggio Emilia-Treviso, la sala stampa: le parole di Sakota e Nicola

Coach Sakota : Vorrei fare le congratulazioni ai miei ragazzi ed allo staff tecnico ed anche al pubblico che ci hanno aiutato durante tutta la partita a vincere la partita. E’ stata una bella serata, rispetto a 2 settimane fa con Scafati dove avevamo sentito la pressione dell’importanza del risultato, questa volta eravamo più pronti dall’inizio e sapevamo meglio cosa fare. Indubbiamente non era facile nella situazione in cui siamo, abbiamo perso un giocatore ( Anim) che giocava quasi 30 minuti a partita e sia Burjanadze e Lee non erano in grado di dare il loro contributo, Lee è sceso in campo qualche minuto che ci ha permesso di allungare le rotazioni. Negli spogliatoi la prima cosa che ho detto ai ragazzi dopo i complimenti è che il lavoro non è ancora finito, la salvezza non è ancora ottenuta però abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. Ci sono ancora delle vittorie da ottenere, siamo sulla strada giusta per trovare i punti che ci servono.

Coach Nicola : Per commentare la partita devo dire abbiamo messo l’energia che dovevamo, però abbiamo commesso troppi errori banali, dobbiamo aggiustare la concentrazione anche perché pensare di vincere e facendo 18 palle perse e 4 rimbalzi in attacco è molto complicato. Comunque la squadra ha lottato e solo queste piccole cose ci hanno tolto la possibilità di arrivare sino in fondo con delle possibilità di vincere. Resettare subito, non abbiamo tanto tempo, dobbiamo recuperare il cuore la testa.