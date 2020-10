Reggio Emilia – Treviso, le parole della new entey Sokolowski

Le parole di Michal Sokolowski, nazionale polacco, ala di 27 anni, 196 cm, che esordirà domenica a Bologna con la maglia n°24 di TVB contro la Reggiana:“Spero che riusciremo a dare il nostro meglio, dovremo lottare in campo e mostrare l’energia che ci caratterizza e, soprattutto, vogliamo vincere. Per quanto riguarda il mio impatto con il campionato italiano, è difficile da dire come sarà ma proverò a fare del mio meglio per la squadra. Ho sempre lavorato duro in passato e spero di riuscire a dimostrarlo anche qui. In questa settimana e mezza di lavoro (da quando sono arrivato), ci siamo allenati bene, eravamo pronti e carichi per domenica scorsa e, quindi, sicuramente lo saremo anche per questa. Gli allenamenti sono andati davvero bene e sto ricevendo tantissime informazioni, ma sono abituato a situazioni di questo tipo. La squadra è fantastica, mi hanno accolto molto bene. Vogliamo vincere e cambiare l’andamento della stagione.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.