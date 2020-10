Reggio Emilia-Treviso, Martino : “Obbiettivo dare continuità”

Queste le parole di coach Antimo Martino: “Siamo alla vigilia di una partita contro una squadra che, anche se non arriva da un ottimo momento, ha sicuramente nelle qualità del roster capacità superiori all’attuale classifica. Penso in primis a giocatori come David Logan, una delle stelle del campionato, ma non solo. Noi non arriveremo alla sfida con l’abituale lavoro settimanale alle spalle, che non è stato possibile effettuare per ovvi motivi. Non cerchiamo però alibi, anzi: nel momento in cui si alzerà la palla a due dovremo compattarci e trovare la forza e lo spirito per dare continuità ai risultati delle ultime settimane”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana