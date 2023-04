Reggio Emilia-Treviso, Sakota:” l’energia del nostro pubblico per proseguire la striscia”

Queste le parole di coach Dragan Sakota alla vigilia: “Affrontiamo un’altra partita di grande importanza, uno scontro diretto contro una formazione che fino a qualche settimana fa forse non era direttamente coinvolta nella lotta salvezza, ma che ora sono sicuro che darà grande battaglia per non tornare a far parte del “gruppo” in fondo alla classifica. Veniamo da un periodo dove stiamo affrontando le gare con grande serietà e concentrazione e mi aspetto che sia così anche domani. I ragazzi giocheranno anche per Anim, la cui assenza ovviamente ci vedrà modificare le rotazioni sugli esterni. Treviso è una squadra con punti di riferimento molto chiari: Banks e Iroegbu negli esterni con il loro talento ed il loro atletismo, Ellis sotto i tabelloni con le sue qualità di giocatore di post-basso. Questo senza sottovalutare l’impatto di tanti altri atleti, in primis Sorokas, Faggian e Zanelli. È una squadra che sa far bene tante cose, soprattutto il gioco in transizione. Non sarà facile, ma grazie anche all’energia che ci darà il nostro pubblico vogliamo proseguire la nostra serie positiva”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana