Reggio Emilia – Trieste, Dalmasson: “una partita da vincere sul piano mentale”

Sarà un match che si giocherà soprattutto sull’aspetto mentale: “chi saprà resistere nei momenti di difficoltà potrà sicuramente avere la meglio. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, senza lasciare a loro fluidità nè facilità nel gioco”. Questa, in brevissima sintesi la tattica di Eugenio Dalmasson per affrontare stasera Reggio Emilia.

Nel prepartita l’allenatore di Trieste ha anche affermato: “Reggio Emilia ha un roster talmente completo che punti deboli sulla carta non ne presenta. Penso però che l’aspetto più difficile per i nostri avversari sia di natura psicologica. Mi spiego, andare in campo con la pesantezza dettata dall’obbligo di vincere a tutti i costi è sicuramente un qualcosa di difficile da gestire per i nostri avversari. Credo dunque che la squadra che prenderà in mano il pallino del gioco da subito potrà mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. Però, ripeto, sarà una partita che si giocherà molto sull’aspetto mentale e psicologico”.

Fonte: Uff. stampa Pallacanestro Trieste