Reggio Emilia-Trieste la sala stampa, le parole di Martino e Dalmasson

Coach Martino : E’ stata un brutta sconfitta, al di la degli aspetti tecnici siamo spariti dal campo alla prima difficoltà. Avevamo approcciato la gara nella maniera giusta con delle buone difese e riducendo a solo una palla persa nel primo quarto, ma come succede alla prima difficoltà la squadra perde di lucidità e fa fatica soprattutto nelle percentuali sia nei liberi ma anche nei tiri da tre punti, seppur presi bene. Spiace per tutti noi, per la società, per i nostri tifosi ed è chiaro che dobbiamo cercare di fare qualcosa per invertire la tendenza.

Coach Dalmasson : Siamo contenti perché abbiamo fatto una gara di grande attenzione e applicazione, siamo stati concentrati per tutti i 40 minuti ed abbiamo migliorato il nostro approccio alla partita che era il nostro punto debole. Tutti coloro che sono entrati in campo hanno dato quello che poteva dare in termine di applicazione a quello che si era preparato sia in attacco che in difesa. Una vittoria che ci rafforza e che mette in una buona posizione in vista del finale di stagione.