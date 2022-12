Reggio Emilia-Trieste la sala stampa, le parole di Menetti e Legovic

Coach Menetti : C’è grande dispiacere anche personale, anche per il club ed i ragazzi, è il modo contratto ed intimorito rispetto a quello che vedo in settimana ed è chiaro che il problema è emotivo. Non riusciamo ad esprimerci come sappiamo e facciamo in allenamento ed a sprazzi durante le partite dal peso specifico diverso come quelle di Coppa. E’ una grande difficoltà soprattutto emotiva, evidenziata soprattutto dei primi 2 quarti che sono stati quelli che hanno fatto la differenza. E’ una squadra impaurita ed intimorita e mi dispiace per il risultato perché credo che fosse una partita alla nostra portata.

Coach Legovic : Abbiamo vinto una partita molto difficile, abbiamo vinto una partita da uomini, i miei giocatori sono stati eccezionali nell’eseguire quello che avevamo preparato in settimana. Dovevamo scrollarci da dosso la sconfitta all’over time con Brescia, perché essendo una squadra in crescita e credo si sia visto, soprattutto nel legame tra di loro anche dal punto di vista umano e non solo di gioco. Questa sera abbiamo avuto qualcosa da tutti gli 11 che compongono questa squadra ed io sono molto orgoglioso di allenare e che dopo serate come questa che mi fanno ben sperare. L’unica dolente di questa sera e che ha rischiato di farci perdere la partita è stata la gestione degli ultimi possessi, comunque prendiamo questi 2 punti frutto di una ottima prestazione.